Vaatamata Reali kriisile pikendati Zidane'iga lepingut

Kes veel usub, et Madridi Real tuleb tänavu Hispaania meistriks, võib hakata hullumajakohvreid pakkima. Kuninglik klubi kaotab tiitlijahis FC Barcelonale ühe vähem peetud mängu juures juba 16 silmaga ning esikoharong on ülitõenäoliselt läinud. Ometi on klubijuhtidel jätkuvalt usk meeskonna peatreenerisse Zinedine Zidane’i.