5 valusat fakti Madridi Reali kriisi kohta

Real paikneb liigatabelis 32 punktiga neljandal kohal ning kaotab liider Barcelonale 16 (!) silmaga. Mõlemad meeskonnad on mänginud 18 kohtumist. Juhul kui Barcelona alistab pühapäeval võõral väljakul Real Sociedadi, libiseb Kataloonia meeskond Realist 19 punkti kaugusele.

«See on meie jaoks keeruline aeg, aga kõik, kes ütlevad, et mängisime halvasti, ei tea midagi jalgpallist. See oli hea esitus ning peame jätkama. Endiselt on sel hooajal palju võita!» sõnas Reali poolkaitsja Toni Kroos pärast kaotust. Saksamaa koondislase sõnul on peamine eesmärk lõpetada esinelikus.