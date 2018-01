Klopp: sellest mängust räägitakse veel kakskümmend aastat

«Sellist mängu võib vaadata nagu peatreener ja nagu fänn. Mina eelistan viimast ja – vau! Milline mäng! Kaks meeskonda, mõlemad tegutsesid täisgaasil. See oli ajalooline mäng, millest räägitakse veel 20 aasta pärast, sest tundub, et City sel hooajal rohkem küll ei kaota,» arvas Klopp mängu järel BBC-le antud usutluses.

«Seda mängu vaadati üle kogu maailma ja just seda tahetaksegi näha: mehed jätavad kogu hinge platsile ja mängivad nii. Mõlemad meeskonnad! Ma ei teagi, mis tasandil me mängisime, tegime neile põrgut. Lõpus ei olnud mul hirmu ega mõtet, et võiksime lasta neil neljanda värava lüüa. Tunnen oma poisse nüüdseks piisavalt hästi. Kui panna kokku kvaliteet ja selline suhtumine, saabki niisuguse mängu. See oli vägev! Mõni tahab kindlasti rääkida kaitsest ja sellest, et me ei teinud nullimängu, aga mingu puu taha!» teatas Klopp.

Sky Sportsi ajakirjanikud küsisid siiski City esimese värava kohta, mille Leroy Sane lõi avapoolaja lõpus. Loris Karius lasi palli eesmisest postist läbi, kuid Klopp ei soovinud väravavahti kritiseerida. «Jah, muidugi ta seisis seal. Te näitasite mulle videost. Mõni leiab alati supist juuksekarva, Loris teab seda,» torkas Klopp. «City väravavaht põhjustas Salahi värava, aga sellest ei räägi keegi.»

Sakslane ei jätnud meelde tuletamata ka äsja klubist lahkunud Philippe Coutinhot. «Kui lööme neli väravat nädalal, mil tema lahkub, on see kõva avaldus. See, et lasime endale kolm lüüa, enam nii lahe polnud, aga peatreenerina tead, et kui mängida nii, nagu meie seda teeme, tuleb iga asi omal ajal. Tänane tulemus oli teenitud.»

City peatreener Pep Guardiola õnnitles alustuseks Liverpooli võidu puhul ja jätkas seejärel: «Seisul 1:1 oli mäng meie kätes, aga me ei suutnud rünnakuid korralikult lõpetada ja äkitselt oli seis 4:1. Kui oled lasknud endale värava lüüa, pead kindlalt tegutsema, aga meie seda ei suutnud. Selliseid hetki tuleb ette. Nüüd on meil nädal, et järgmiseks kohtumiseks valmistuda. Kiitus vastasele, Kloppi tiimid on alati agressiivsed ja koduväljakul seda enam. Kui paari minutit mitte arvestada, tegime korraliku mängu. Kuidas me tabeli esikohta kaitseme? Mäng-mängult.»