Citroeni pealik lahkub meeskonna eesotsast

Matton asendab uuel ametikohal soomlast Jarmo Mahoneni, kes teatas eelmise aasta lõpus, et paneb ameti maha. Matton alustab rallidirektori kohal tööd 7. veebruaril. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on WRC ja rallikross.

«Olen äärmiselt tänulik, et FIA usaldas mind sellele positsioonile. Olen töötanud erinevatel tasanditel, sealhulgas ajaloo ühes edukaimas tehasemeeskonnas, kuid see on minu jaoks tõeline tunnustus,» lausus Matton WRC-sarja ametliku kodulehekülje vahendusel.