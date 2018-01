Eesti autoralli meistrivõistlused algavad talveralliga

Võistlejate rivi avab Ukraina – Eesti võistluspaar Valeriy Gorban – Sergei Larens, kes toovad rajale Mini Cooper WRC auto. Möödunud aastal autoralli MM-sarjas WRC Trophy sarjas teise koha saanud mehed on sel aastal kaasa sõitmas kõik Eesti meistrivõistluste etapid. Esimese Eesti võistluspaarina saavad Aluksnes lähte Steven Viilo - Jakko Viilo, kellele see on esimeseks stardiks uue võistlusauto Citroen DS3 R5-ga. Kohe Viilode järgi sõidavad üle hooaja avaralli stardipoodiumi Egon Kaur – Annika Arnek.