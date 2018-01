Kaks päeva enne autoralli MM-sarja ametlikku algust kihab Gapi linnas asuv rallipark kui mesilastaru. Sel ajal kui sõitjad on veel rajaga tutvumas ning meeskonnad tegemas viimaseid ettevalmistusi, on nende autod ilusasti linnarahvale vaatamiseks väljas ning nii mõnigi perekond on tulnud kõige pisematega piiluma, mida uue hooaja autod endast kujutavad. Suurim tung on mõistagi M-Spordi telgi juures, sest kunagi ei tea, millal võib auto juurde tulla viiekordne maailmameister Sebastien Ogier isiklikult.