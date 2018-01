Tänak avaldas homse sõjaplaani: see pole ralli, kus piire kompida

«Tunne on autos päris hea. Kokkuvõttes hea päev, veidi kahju, et hommikune ring raisku läks. Aga, kui see välja jätta, siis sain isegi veidi nautida. Auto üle ei saa kurta,» ütles eestlane.

Millise plaaniga Tänak homme rajale läheb? «Puhta sõiduga on seda aega raske tagasi võita. Katsun jääda oma sõidukiiruse juurde, millega end mugavalt tunnen. See ei ole ralli, kus sa tahad piiri peal sõita. Oleme näinud juba sel rallil palju vigu,» sõnas ta ning lisas, et pole rallil ise riske võtnudki.

«Monte on selline koht, kus pole mõtet väga üritada. Seda on näha ka paljudel teistel sõitjatel. Targem on väike varu hoida ning eks näis, mis saab. Olen tegelikult rahul ka sellega, mis praegu on.»

Küsimusele, kas Tänak on uue autoga sedavõrd kiirest kohanemisest üllatunud, vastas eestlane: «Ma ei tea, kas ma olen üllatunud, aga ma olen õnnelik. Auto on konkurentsivõimeline ning ma saan selle juhtimisega hakkama. Meil on veel palju kohti, kus areneda, aga üldpilt on hea.»