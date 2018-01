Pisarais Roger Federer: minu muinaslugu jätkub

Karjääri 20. suure slämmi tiitli võitnud 36-aastane šveitslane ütles pärast mängu liigutavas tänukõnes, et on väga õnnelik. «Minu muinaslugu jätkub. Pärast eelmist aastat Austraalias taas võita – imeline! Tahan tänada oma vastast, Marini. Järjekordne tugev turniir. Jätka samas vaimus ja sa saavutad veel palju,» ütles Federer.

Tänukõne alguses andis ta aga vihje suure slämmi korraldajatele. «Hilisõhtuti on raske finaali mängida, sest sa lihtsalt mõtled terve päeva sellest mängust. Palju lihtsam oleks, kui mäng toimuks pärastlõunal. Aga on see lõpuks läbi,» sõnas ta.