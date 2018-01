Järveoja Toyota omanikule: võib-olla Rootsis tuleb ippon!

«Mõtlesin just omapäi, et eelmisel aastal oli pühapäev draamarohke. Eile läksin magama mõttega, et ei tule just kerge päev ning sai ikka kõvasti pead murtud hommikul, millised rehvid panna. Ega seal midagi ilusat polnud – sõidad ühe katse ära, kus on täielik lumi ja kiilasjää ning siis lähed edasi ja sul on vaja slikke. Uskumatu on see ralli ikka!»