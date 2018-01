Kommentaar: WRC-sarja uus megaprojekt algas fiaskoga

Autoralli MM-sarjas tuldi tänavu välja uhiuue fännitootega – 89 euro eest aastas (või 8,99 kuus) saavad rallihuvilised interneti vahendusel otsepildis kaasa elada kõikidele kiiruskatsetele kõikidelt rallidelt. Varasemalt oli ülekandeid näidatud paarilt katselt ralli peale. Edasiminek pidi olema meeletu.

Kui suure asjaga sarja korraldajate jaoks tegu on, näitab kasvõi see, et iga ralliauto esiklaasil ilutses uue «All Live» nime kandva teenuse reklaam. Et inimesi õnge otsa saada, toodi Monte Carlo ralli koju kätte lausa tasuta!

Niipea kui Ogier oli võitjana finišijoone ületanud, otsustasin oma aastase tellimuse lõpetada.

Probleem on selles, et fännidele presenteeriti valmistoodet, samas kui tegelikult oli valmis vaid prototüüp. Tehnilised viperused algasid juba neljapäeval, kui lubatud sadade rakursside asemel näidati otsepilti vaid autode pardakaamerast. See oli veel arusaadav – helikopterid ei saanud kehva ilma tõttu lennata ja mägedes-pimedas ongi pildiedastusega tihti probleeme.

Aga vead ei kadunud kuhugi järgmisel ega ülejärgmiselgi päeval. Kaamerad-mikrofonid ei töötanud, ülekoormatud veebileht viskas kasutajad suvalistel hetkedel välja ja sisu jäi väljareklaamitust hoopis lahjemaks. Jah, esimene vasikas läheb ikka aia taha, aga kangesti jäi mulje, et All Live nime kandva teenuse loojate jaoks oli tegu alles esimese katsetusega ja varem ei oldud tehtud ühtegi peaproovigi.

Kõige valusama löögi andsid uuele teenusele «õiged» otseülekanded ehk need, mida on WRC-sarjas tehtud mitu aastat. Need töötasid laitmatult. Kui pilt hakkis, leiti kohe asendusplaan, kordus või midagi kolmandat. Ainult veebiteenusesse mõeldud ülekande puhul näidati sellisel juhul aga mitu minutit digitaalset maakaarti. Kontrast oli tohutu ja valus: korralik ülekanne tõestas, et ka rasketes oludes on võimalik seda hästi teha, mis tähendab, et «eksklusiivsest» veebimaterjalist jäi parimal juhul säästu-TV, halvimal põlve otsas tehtud ülekande tunne.

Tegelikult oli uues projektis ka positiivset. Kui Ogier tegi esimesel kiiruskatsel pirueti ja sõitis laupäeval kraavi, ahhetasin ma imestusest – rallimaailm oli tõesti rohkem peo peal kui kunagi varem. Aga kas ma tahan sellise asja eest välja käia 89 eurot? Ei!