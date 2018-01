Manchester City tegi klubi ajaloo kalleima ostu

Laporte pole Prantsusmaa täiskasvanute rahvuskoondist veel esindanud, küll aga on tal kirjas 19 kohtumist U-21 võistkonna särgis. Bilbaos mängis ta 2012. aastast ning 222 ametlikus matšis lõi ka kümme väravat.

«Ootan väga Pep Guardiola käe all töötamist ning üritan meeskonnal edu saavutada,» sõnas jalgpallur Manchester City kodulehele. «See tähendab palju, et klubi näitas minusse usku ning ootan elevusega uut algust.»