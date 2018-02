Video: seis Tartu Maratoni rajal on hea, suusapeo eelüritused juba nädala pärast

Milline aga on hetkeolukord Tartu Maratoni rajal? «Otepäält Paluni on seis väga ilus, saab sõita nii klassika- kui vabatehnikas. Palult Elva suunas on lund natuke vähem, aga vabatehnikas on rada siiski suusatatav,» rääkis rajameister Assar Kütt.