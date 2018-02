Valus hoop Kalevile ja koondisele: Janari Jõesaar vigastas treeningul jalga

«Mängulises olukorras tekkis kontakt, talle astuti jalale. Esialgu tundus, et lihtsalt väänamine, aga uuringud näitasid, et tegu on siiski luumurruga – üks tallaalustest väikestest luudest on katki,» lausus Postimehele Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.