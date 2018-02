Seitsmenda järjestikuse võidu teeninud Pärnu tõusis tabelitippu

Mängu parimana koguni kolm pallinguässa löönud Andris Õunpuu panustas Rakvere võitu 20 ja Tanel Uusküla 56,7-protsendilsie rünnakuefektiivsuse juures 17 punkti. Rakvere kolmeteistkümnest blokipunktist koguni seitse märgiti Siim Ennemuisti arvele, kes lõpetas sarnaselt Uuskülalale mängu 17 punktiga. Nicolas Timothy Dubinsky assisteeris 13 ja Joonas Popman 10 punktiga. Rakvere edu üheks pandiks hea rünnak, kui punktiks löödi 47,7% sooritustest. Läti meeskonna sama näitaja oli 41,4%. Blokipunkte märgiti mõlema võistkonna arvele võrdselt 13.

Viimati 3. detsembril Tallinnale Selverile alla vandunud Pärnu Võrkpalliklubi vajas vähemalt punkti, et liigatabelis Saaremaa Võrkpalliklubist mööduda. Ülesandega saadi edukalt hakkama, kui oma kodumängu Lilleküla Gümnaasiumis pidanud TTÜ vastu nopiti kindel 3:0 (17, 19,18) võit. Robert Juchnevic ja Taavet Leppik tõid suvepealinna esindusele 10 punkti. Seejuures näitas Juchnevic rünnakul suurepärast kindlust, realiseerides 13-st tõstest 10 (76,9%). Valentin Kordas ja Jörgen Vanamõisa kogusid TTÜ ridades 8 punkti. Seitsmenda järjestikuse võidu noppinud Pärnu oli selgelt parem nii vastuvõtul kui rünnakul. Pärnul olid need edunumbrid 61,4 ja 50,7 ning TTÜ-l 48,3 ja 30.

Uueks tabeliliidriks tõusnud Pärnu Võrkpalliklubil on 20-st mängust koos 53 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Saaremaa Võrkpalliklubi jääb maha kolme silmaga. BigbankTartu on 42 punktiga neljas, Tallinna Selver 39 punktiga viies ja Rakvere Võrkpalliklubi 35 punktiga kuues. Tabeli kümnes meeskond Järvamaa Võrkpalliklubi on kogunud 18 ja eelviimane kolmeteistkümnes TTÜ 12 punkti. Pühapäeval tulevad väljakule kõik seitse Eesti võistkonda.