Video: Porzingis sai võimsa pealtpaneku järel ränga põlvevigastuse

Grimassides Porzingis haaras koheselt vasaku jala põlvest ning ei suutnud enam mängu jätkata. Uuringud tuvastasid, et põlveside oli rebenenud.

Porzingis on sel hooajal varemgi vigastustega kimpus olnud, kui talle on muret valmistanud põlv ja hüppeliiges. Kokku on lätlane jätnud vahele seitse kohtumist.