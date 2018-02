Norralased saatsid olümpiale üle 6000 doosi astmaravimit

NRK viskas pilgu peale, millised ravimid olümpiale saadeti. Nendeks on 1800 doosi Symbicorti, 1200 doosi Atroventi, 1200 doosi Alvescot, 360 doosi Ventolini ja 1200 doosi Airomiri. Kõik ravimid on mõeldud personalile kasutamiseks, sest astmahaiged sportlased peavad oma ravimite eest ise hoolitsema.

«Me seisame annuste eest, mis meil on,» sõnas Norra koondise meditsiinitiimi juht Mona Kjeldsberg. «Annuste hulk tundub paljude jaoks väga-väga suur. Ma mõistan seda,» jätkas Kjeldsberg, lisades, et kogused on välja arvutatud eelmiste olümpiamängude põhjal.

Soome koondise arst Maarit Valtonen: «Huvitav oleks võrrelda Norra ravimite nimekirja meie omaga. Need on suures osas sarnased, kuid erinevus on kogustes.» NRK andmetel saatsid soomlased ja rootslased olümpiale astmaravimeid võrreldes Norraga umbkaudu kümme korda vähem. Samasse suurusjärku jäävad ka sakslaste astmaravimid.