Ogier: skandinaavlased on Rootsis alati tugevad

«Me alustasime hooaega suurepäraselt, kuid teame konkurentide taset,» sõnas Ogier M-Sport meeskonna pressiteate vahendusel. «Eeldame, et järgmisel nädalal on konkurents veelgi tugevam,» jätkas viiekordne maailmameister.

Ogier on Rootsi ralli võitnud kolmel korral, kuid vaadates ajalugu, näeme, et skandinaavlased on seal samuti hästi esinenud. Prantslasest on rohkem Rootsis võidurõõmu maitsnud neli võidusõitjat: rootslased Stig Blomqvist ja Björn Waldegård ning soomlased Jari-Matti Latvala ja Marcus Grönholm.