Postimehe otsepilt: jalgpallihooaja avab superkarikafinaal Flora ja Levadia vahel

Enne mängu:

Superkarikas lisaaega ei mängita – kui pärast 90 minutit on seis viigiline, selgub kohtumise võitja penaltiseerias. Mängu kohtunik on Juri Frischer, keda abistavad Sten Klaasen ja Neeme Neemlaid. Neljas kohtunik on Roomer Tarajev.

«Hooaeg hakkab kohe derbiga. Usun, et mängijad juba ootavad, et saaks väljakule, sest paar kuud on selle nimel tööd tehtud. Kuna jalgpallis ei ole just väga palju karikaid mängus, siis igast võimalusest võita, tuleb kinni haarata,» ütles Flora peatreener Jürgen Henn jalgpalliliidu pressiteenistusele.