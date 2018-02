Kas Alver uuendab rekordeid ka täna ja homme?

«Eelmisel võistlusel olin saanud kirja 13.25, mistõttu lootsin, et äkki õnnestub hüpata rekordi kanti (Alveri rekord oli eelmisest suvest 13.50 – toim). Aga et nii kaugele õnnestus lennata, oli üllatus. Kolmikhüppetrennid on iseenesest läinud hästi, aga eeldasin, et selline tulemus võiks tulla heal juhul Eesti meistrivõistlustel, mitte varem. 13.75 sündis kohe avakatsel. Kuidagi kergelt tuli – hoog kandis. Ju siis oli tehnika paigas,» sõnab tallinlanna.