Tänaku elu keerulisemaks teinud Ogier: otsustasime kaarte segada

«See oli meeskonna strateegia,» selgitas Monte Carlos võitnud ja seetõttu Rootsis esimesena startides teed puhastanud Ogier. «Oli ilmne, et terve nädalavahetuse ei olnud meil võimalust näidata oma aegu. Üritasime viimasel katsel natukene kaarte segada – võtta parem stardikoht ja punkte punktikatsel. Ma ei sõitnud seal kõige paremini, aga ei olegi lihtne rütmi leida, kui terve nädalavahetus pole mingid pidamist olnud ja siis see järsku tekib. Paar viga tegin, aga sain ka punkte, nii et jõudsime sihini.»

Ogieri käitumise kiitis WRC otsestuudios heaks eksmaailmameister Petter Solberg, kes sai Rootsis ajalooliste masinate võistlusel teise koha. «Tal ei olnud midagi kaotada, nii et ta võttis suure ajakaotuse ja lõpetas punktikatse teise ajaga. Päris kaval – kui võimalus on, tuleb kasutada kõikvõimalike trikke. Kui see lubatud on. Kerge kindlasti selle otsuseni tulla ei olnud, aga kokkuvõttes tegi ta töö ära.»