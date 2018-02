Postimehe otsepilt: kes võidab naiste võrkpalliliigas põhiturniiri?

Endiselt on lahtine põhiturniiri võitja saatus - Tallinna Ülikoolil on teisena koos 39 ja Tartu Ülikool/Eedenil parimana 41 punkti. Kolmandal kohal paiknev Leedu võistkond Alytaus-Jotvingiai esikohaheitlusse enam ei sekku, küll on leedulannadel teoreetiline võimalus mööduda TLÜ-st. Põhiturniiri võitja võib selgeks saada juba laupäeval, kui vastamisi lähevad just Tartu ja TLÜ ( mäng kell 17.00 Postimees.ee's ). Emajõelinna esindusele piisab esikoha kindlustamiseks ka 3:2 võidust. TLÜ vajab omakorda minimaalselt 3:2 võitu, et jätta kõik viimase vooru otsustada.

Tartu Ülikool/Eedeni peatreeneri Andrei Ojametsa sõnul võib esikoha osas määravaks saada psühholoogiline valmisolek. "Laupäevasest mängust ootan, et tuleb põnev vastasseis, sest tegemist on liidritega ja mõlema naiskonna jaoks on see mäng otsustava tähtsusega lõpliku turniiritabeli seisu osas. Selles mängus võib määravaks faktoriks saada see, kui värskes vaimses seisundis on üks või teine võistkond, sest põhiturniiri lõpp ongi juba ukse ees. Pühapäevane mäng on ka huvitav, sest TTÜ ridades on nüüd kõva täiendus Kristel Moori näol. Minu kui koondise treeneri jaoks on see eriti huvitav, sest viimati nägin Kristelit kolm aastat tagasi ja siis ta mängis koondises temporündaja kohta, nüüd aga on ta diagonaali rollis. Nädalavahetuse eel tundub, et kõik mängijad on rivis, kuigi ka meie naiskond ei pääsend vahepeal haigustest. Mängutulemustele see otseselt siiski ei mõjunud," rääkis Ojamets.