Nool: Uibo peab minu Eesti rekordi löömiseks kindlasti 400 meetrit alla 49 sekundi jooksma

«Eriti meeldis mulle 1000 meetri jooks. See oli super, kuidas ta kohe algusest peale julgelt jooksma läks. Vastupidiselt Janek Õiglasele, kes ütles teleintervjuus, et Uibo peaks kõik viimase ringi peale jätma, pidi ta minu arust just algusest peale tempo peale panema. Kai Kazmirekil on Uibost parem sprindikiirus ja seetõttu polnuks tal lõpuspurdi peale jättes mingit võimalust olnud.»

Kuivõrd reaalseks peab Nool aga võimalust, et Uibo teeb karjääri jooksul veel ühe sammu edasi ja alistab tulevikus kümnevõistluses tema Eesti rekordi 8815 punkti? Hetkel on Uibo rekord 8356 punkti (2015. aastast), tema isiklike rekordite kogusumma on kasvanud aga juba 8776 punkti.

«See nõuab head treenitust ja kõigi alade õnnestumist. Iseenesest pole see ju sugugi võimatu. Hüppealad on tal väga head. Miks ta ei võiks oma pika kasvu juures ka kuuli 15.50 tõugata, ketast 53 meetrit heita ja oda üle 65 meetri visata. Eeldus, et Uibo minu rekordile ligilähedalegi jõuab, on siiski see, et ta hakkab 100 meetrit regulaarselt 11,0 jooksma ja alistab 400 meetris kindlasti 49 sekundit piiri. Vastasel juhul saab minu rekordi löömine jube keeruline olema,» lisas Nool. Uibo rekordid nimetatud aladel on 10,99 ja 50,24.