Miks F1-sari testib kapriisse ilmaga Barcelonas?

Sel nädalal on kavas teine ja viimane testiperiood ja ilm on soodsam – seitse kraadi sooja – aga mugavustundest on asi kaugel. Kui hooajaeelseid teste võõrustaks hea meelega ka näiteks mõnusalt soe Bahreini ringrada, siis miks eelistavad tiimid siiski sõita Barcelonas? Vastus, nagu maailmas pahatihti ikka, on kinni ajas ja rahas.

Tegu on testiga, mis tähendab, et meeskonnad tahavad järgi proovida võimalikult palju detaile ja samas peab olema ka võimalus kohapeal tekkinud ideed välkkiirelt käiku lasta. See tähendab, et info edastatakse kiirelt meeskonna tehasesse ja sealt saadetakse uued jupid teele

«Te ei usuks, kui palju juppe edasi-tagasi käib,» vahendab BBC Haasi tiimibossi Guenther Steineri sõnumit. Näiteks Ferrari Maranello baasist on Barcelona ringrada kaheksa-, enamike tiimide koduks olevast Suurbritanniast 14tunnise autosõidu kaugusel. Väiksemad detailid võtavad tehase vahet aasivad meeskonnaliikmed aga lihtsalt lennukis pagasina kaasa.