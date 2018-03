Loeb ei malda Mehhiko ralli starti ära oodata

Loeb lisas, et ta võis omal ajal olla rallimaailma ülivõimas valitseja, aga see ei tähenda praeguseks midagi: «Pidage meeles, et need on ikkagi maailmameistrivõistlused ja teised sõitjad ei ole viimased paar aastat niisama paigal sammunud.»

Citroeni roolis suutis Loeb võita kuus järjestikkust Mehhiko rallit ja seetõttu tunneb ta end taas autosse istumise eel üpris mugavalt. «Minu jaoks on uued 28 protsenti katsetest võrreldes teiste nelja protsendiga, aga see on tegelikult positiivne, sest see on üks rallidest, mida ma kõige paremini tean,» selgitas rallilegend. «Samas on mu mälestused neist tuttavast 72 protsendist kuus aastat vanad, nii et ma olen veidi vaeva näinud, et ma päris ära ei eksiks.»