Erm liigub jälle võimsa isikliku rekordi suunas

Võistlustules on ka Karl Robert Saluri, kes on nelja ala järel 3206 punktiga kümnes. Saluri alustas päeva 6,86-ga, hüppas kaugust 7.37, kuulitõukes leppis 13.26-ga ning hüppas kõrgust 1.87. Oma isiklikule rekordile (6051 punkti) on 24-aastane Saluri kaotamas 139 punktiga.