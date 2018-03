Markkaneni kummitab taas tuttav häda, Westbrook jõudis võimsa tähiseni

Bullsi peatreeneri Fred Hoibergi sõnul on soomlase selg valutanud viimased paar päeva. «Ta tundis soojendusel ennast hästi, aga siis hakkas tal riietusruumis selg valutama,» sõnas Hoiberg.

Markkanen on seljavalude üle kurtnud suvisest korvpalli EMist alates. Detsembris jäi tal seetõttu vahele kolm järjestikust kohtumist ning pallur käis küll uuringutel, kuid seal midagi tõsist ei avastatud. Nüüd arvab Hoiberg, et mure saab samuti kiirelt lahendatud ning Markkanen on järgmises kohtumises taas platsil.