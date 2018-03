Nimekiri: mis on vutimaailmas juhtunud pärast seda, kui ManU viimati Meistrite liiga play-off'is mängu võitis?

*Madridi Real on võitnud Meistrite liiga turniiri kolmel korral.

*Harry Kane on löönud Inglise kõrgliigas 102 väravat.

*Leicester City on kerkinud Inglise kõrgliigasse... ja võitnud selle.

*Londoni Chelsea on võitnud Inglise kõrgliiga kahe erineva treeneriga.

*Leipzig on kerkinud Saksamaa kolmandast liigast Meistrite liigasse.

*Henrik Ojamaa on siirdunud laenule Motherwelli, lõpetanud lepingu Varssavi Legiaga, läinud laenule Sarpsborgi, sõlminud lepingu Swndon Towniga, sõlminud lepingu Innsbrucki Wackeriga, sõlminud lepingu Deventeri Go Ahead Eaglesisse, läinud laenule Dundee'sse ja sõlminud lepingu oma praeguse koduklubi Goricaga.