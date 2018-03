Suri vaid 20-aastane Norra jalgpallur

Noore jalgpalluri surma põhjuseks oli äge nakkus, mis läks üle veremürgituseks, selgitas klubi esimees Age Henning Andersen TV2le. «Ilmselgelt on kõigil praegu väga raske. Vaata kuidas tahes, see on väga traagiline, kui 20aastane noor nõnda meie seast lahkub,» lisias Kongsvingeri juht.