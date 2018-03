2026 jalgpalli MMi korraldamiseks esitati vaid kaks taotlust

Vaadates esitatud avaldusi, pole kahtlustki, milline pakkumine on favoriit korraldamisõiguse saamiseks. Põhja-Ameerikas mängiti viimati MMi 1994. aastal ning toonane turniir on jätkuvalt ajaloo suurima keskmise külastatavusega MM. Ameerikasse naasmine tähendaks FIFAle hiiglaslikku mainekasu ja finantsvõitu.

Eile avaldasid ühisavalduse tegijad 23 linna, kus võiksid MMi mängud toimuda. Neist valdav enamus, 17, asuvad USAs (Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle ja Washington D.C.), kolm Kanadas (Edmonton, Montreal ja Toronto) ning kolm Mehhikos (Mexico City, Guadalajara ja Monterrey). MMi võõrustaks neist linnadest 16 ning lõpliku valiku tegemine jääks FIFA teha.

2026 MM on esimene, mis peetakse 48 meeskonna osavõtul ja see tähendaks koguarvus 80 vutimatši. Neist 60 peetaks Ühendriikides ning 10 naabrite juures. Sealjuures toimuks turniiri otsustav faas alates veerandfinaalidest ainult USAs.

Kuna Põhja-Ameerika riikide ühisavaldus on nõnda suur ja võimas, võib Maroko soov MMi korraldada tunduda naljakana. Põhja-Aafrika riigi kandidatuuri juht Hicham El Amrani sõnas BBCle, et marokolastel on siiski tõsi taga: «Me ei tee siin reklaamitrikki, vaid tulime võitma.»

Kui ameeriklaste idee on turniiri kaasata terve manner, siis Maroko loodab FIFAt võluda oma kompaktsuse ja sõbralikkusega – seda viimast nii sportlaste, fännide kui sponsorite jaoks. Mitte ükski meeskond ei peaks ühest mängupaigast teise reisimiseks kulutama üle 75 lennuminuti, lubavad marokolased. Lisaks oleks tegu ajatsoonilt Euroopa vutihuvilistele ülisobiva turniiriga, mis ahvatleks omakorda sponsoreid selle toetamiseks raha kulutama.

Maroko jaoks on tegu viienda katsega MMi korraldamisõigust võita. Varasemalt on põrutud 1994., 1998., 2006. ja 2010. aasta kampaaniates. Seekord on välja käidud plaan korraldada MMi 12 erinevas linnas (Agadir, Casablanca, El Jadida, Fez, Marrakech, Meknes, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat, Tanger, Tetouan). Turniir tarbeks ehitataks kaheksa tuttuut staadioni, sealjuures peaks kroonjuveeliks saama 100 000 inimest mahutav Grand Stade de Casablanca.