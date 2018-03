Tanel Kangert raadiosidest: kohati muutub võidusõit päris naljakaks

«Praegu on tegu justkui meeskonnasõiduga, kus kõik kaitsevad oma tiimi liidreid tuule käest. See on veidi naljakas, sest samal ajal saavad kõik meeskonnad samasuguseid käsklusi. See tekitab üksjagu närvilisust. Tihti arvatakse, et raadio teeb võidusõidud turvalisemaks, aga nii see ei ole. Argumente leiab nii raadioside poolt kui vastu, aga kindlasti pole see esmavajalik,» jätkas Kangert.