Maailma rahvarohkeima riigi kehvades tulemustes on süüdi pealesunnitud varrukad?

«Kõik teadavad, et tätoveeringute eemaldamine ei ole lihtne. Tulevikus saame noormängijatele keelata vaid uute tätoveeringute tegemine,» kommenteeris Šanghai Shenhua peatreener Wu Jingui, et tema ei tea ühestki ametlikust keelust midagi, kuid kuna sportlased on avaliku elu tegelased, on nad mõistagi kõrgendatud tähelepanu all. «Aga üldiselt pole see tätoveeringute teema kõige olulisem. Tähtis on meeskonnana arenemine.»