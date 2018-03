Diego Costa: nüüd te nägite, mis ilma Messita juhtub

Seda põhjusel, et Costa sõnul ei osata Argentinas Messist lugu pidada. «Nad kritiseerivad Argentinas Messit väga palju. Nüüd nad nägid, mis juhtub, kui Messi nende eest ei mängi,» ütles Costa pärast mängu.

«Sellist mängijat nagu Messi ei tohiks kritiseerida. Selle asemel tuleks tänada jumalat, et ta olemas on. Isegi, kui ta teeb rahvuskoondise eest kehva mängu, on tema väljakulolemist tunda,» jätkas Costa.