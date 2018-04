Vormeliuuendus teeb autorallile silmad ette

Sellel hetkel otsustas F1-sarja arst Ian Roberts, et nii see enam jätkuda ei saa – kuidas saab väita, et autosport on turvaline, kui reaalselt kombatakse pimeduses. Kuidas ei tule tänapäeva tehnikaajastul masinast mitte ühtegi märki sõitja tervisliku seisundi kohta. On ta üldse elus? Koos inseneri Alan van der Merwe’iga asusid nad välja mõtlema lahendust, kuidas tekitada informatsiooni autos istuva piloodi tervisest paremini kui pelgalt kaamerapilt.