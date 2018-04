Otsepilt: kas FC Barcelona peksab tabeli keskmikul puuri täis?

Barcelona on Euroopa viie tippliiga (Hispaania, Inglismaa, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa) peale ainuke meeskond, kes pole sel hooajal koduliigas kaotanud ainsatki kohtumist. 30-st mängust on Barcelonal kirjas 23 võitu ja seitse kaotust, väravate vaheks 76:15.

Hispaania kõrgliiga väravaküttide edetabelit juhib Lionel Messi 26 tabamusega, aga kevadel võimsasse hoogu tõusnud Cristiano Ronaldo kaotab talle ainult nelja väravaga. Võitlus Pichichi auhinnale - just seda nime kannab La Liga parimale väravakütile igal kevadel omistatav auhind - tõotab kujuneda tihedaks. Ka Luis Suarezil (FC Barcelona) on praeguseks kirjas 22 väravat nagu ka Ronaldol.

Barcelona tänase vastase Leganesi jaoks on hooaeg juba praeguseks õnnestunud, sest 30 vooruga kogutud 36 punkti tähendavad, et liigakoht on sisuliselt kindel. Suure kolmiku (Real, Barcelona, Atletico) vastu on Leganes sel hooajal teeninud ühe punkti - septembris tehti 0:0 viik Atleticoga.