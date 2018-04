Zlatan loobus USAsse mineku nimel hiigelpalgast

«Kõige raskem oli Mino Raiolale selgitada, et saame maksta ainult poolteist miljonit dollarit aastas. Tema esimene vastus oli: «Nalja teete või?» Aga lõpuks teatas Ibra ise, et raha pole talle enam tähtis,» kirjeldas Kirovski. Ühtlasi vandus ta, et Ibrahimovici lepingus pole mingeid lisaklausleid täiendava tasu osas. MLSi reeglite järgi on palgapiirangutest vabastatud ainult teatud arv mängijaid ning Galaxys on need kohad hõivanud Giovani dos Santos, Jonathan dos Santos ja Romain Alessandrini.