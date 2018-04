Jürgen Klopp: Salah ütles, et tunneb end hästi

«Sellist tulemust me tõesti ei oodanud. Teisel poolajal pidanuks me paremini mängima, kuid City tegi head tööd. Neil polnud küll palju võimalusi, aga ega me ise ka väga jalgpalli enam ei mänginud. Tuletagem meelde, see oli alles vastasseisu esimene poolaeg,» ütles Klopp.

«Kaotasime vigastuse tõttu Mo Salahi ning kapten Jordan Henderson peab kollaste kaartide tõttu mängu vahele jätma. Hea see ei ole. Mo ütles, et ta tunneb end hästi, aga eks me saame täpselt teada, mis seisus ta on,» jätkas Klopp.

Klopp ei jätnud võimalust kasutamata, et teha veelkord üks torge Inglismaa kõrgliiga mängugraafiku suunas. «Kui me tahame näha selliseid mänge ka kõrgliigas, siis tuleb mängugraafik üle vaadata. Mäng Evertoni vastu võiks ju olla midagi head ning mitte tekitada probleeme. Mõni ütleb, et järgmine mäng (Evertoni vastu – toim) on meie hooaja suurim, kuid meie peame nüüd leidma selleks mängijad. Ma ei tunne end selles osas eriti hästi. Aga me kõik teame, mis juhtub, kui ma ei saada platsile 11 kõige paremat mängijat.»