Milliseks peavad konkurendid Loebi võimalusi Korsikal?

Kuigi Loeb pole viimase kümne aasta jooksul kordagi Korsikal võistelnud, on ta karjääri jooksul võitnud seal neljal korral. Hiljuti lõpetas ta Korsikal kahepäevase testiperioodi ning on homme algava ralli eel enesekindel.

Loebi rivaali Sebastien Ogier’ sõnul on Loeb kindlasti üks nendest sõitjatest, kellel Korsikal silma peal hoida. «Tõenäoliselt on ta Korsikal isegi kiirem kui Mehhikos. Ta on alati asfaldil kiire olnud. Peame kindlasti tõestama, et oleme suutnud autot parandada, sest eelmisel aastal oli Citroen asfaldil peatamatu,» ütles Ogier.

Loebi meeskonnakaaslase Meeke sõnul pole kahtlustki, et WRC sarja kõige edukamalt sõitjalt on paslik oodata tugevat tulemust. «Korsika ralli on 60 protsenti ulatuses uus, see mängib tema kasuks. Usun, et ta suudab kiiresti sõita.»