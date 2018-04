Veel üks maailmameister plaanib tõsiselt WRC sarja naasta

Praegu rallikrossiga tegelev norralane ütles Saksamaa väljaandele Motorsport Total, et kavatseb igal juhul veel autoralli võistlustel kaasa teha. «Küsimus on vaid selles, kas teen seda R5 või WRC autoga,» ütles Solberg.

Tema viimane MM-ralli oli 2012. aasta Kataloonias. Kokku on ta osalenud 188 MM-rallil, võitnud 13 etappi ning tõusnud 52 korral poodiumile.

Kui ta MM-sarja naasebki, sooviks ta seda teha ilmselt Walesi rallil. Just sealt pärineb ka tema esimene (2002) ja viimane võit (2005). «Mul on selle ralliga väga eriline side ning seal on alati tore.»