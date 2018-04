Hamilton lükkas Vetteli väite ümber

Ferrari piloot Sebastian Vettel tuli Bahreini GP eel lagedale väitega, et Mercedesed on neist ringi peale kuni 0,4 sekundit kiiremad.

Küsimusele, kas Vetteli öeldu vastab tõele, vastas Hamilton: «Ma ei tea numbreid, tiim pole sellest minuga juttu teinud. Tiim ütles vaid seda, et kvalifikatsioonis oleme me jõudluse poolest Ferrariga võrdsed. Nad on teinud väga suure arengu.»

Küll aga tunnistas Hamilton, et võidusõidus võib Mercedesel olla eelis. «Ühe võidusõidu põhjal on raske midagi öelda. Neil on võidusõiduks teistsugune lähenemine, nad tegid midagi teistmoodi just kütuse osas. Eks pilt muutub peagi selgemaks,» ütles Hamilton.