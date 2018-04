«Üsna rahule» jäänud Tänak: Korsika on seni olnud üks mu nõrgemaid rallisid

«Kui aus olla, ei saa ma liialt kurta. Olen pikka aega leppinud sellega, et Korsika on üks mu nõrgemaid rallisid. Mõnes kohas pidin end tagasi hoidma ega saanud täiega kihutada, aga sõitsin stabiilselt ja olen üsna rahul. Kokkuvõttes oli hea nädalavahetus,» lausus ta pärast lõpetamist. 11. katse järel kurtis ta seejuures alajuhitavuse üle ja märkis taas, et ei saa sõita nii kiiresti kui tahaks, ent ometigi võitis eestlane selle katse tervelt 12,6-sekundilise eduga Kris Meeke'i ees!