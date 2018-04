Järveoja selgitas Korsika pressikonverentsil maailmale eestlaste tundeskaalat

JWRC sarjas tegi Korsika-debüüdi Ken Torn, kellele luges kaarti Järveoja onupoeg Ken. Sestap küsiti pressikonverentsil Martinilt ka seda, kas ta on sugulasele mingeid näpunäiteid jaganud. «Õigupoolest ei ole,» vastas Järveoja. «Peamiselt seepärast, et nad olid liiga kaugel selja taga. Aga palju õnne neile, sest kuulsin, et nad lõpetasid!» lisas ta. Torn-Järveoja said JWRC klassis lõpuks kuuenda koha.