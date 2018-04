Ott Tänak: tulevikus on kõik võimalik, aga tuleb veel vaeva näha

Eesti rallisõitja tegi karjääri parima tulemuse Korsikal. Võrdluseks: eelmisel hooajal ei mahtunud Tänak seal isegi esikümnesse. «Ajaga on arusaama juurde tekkinud, aitavad ka kogemused. Tänaseks on rallit nii palju sõidetud, et võiks igal pool osata sõita,» rääkis Tänak. «Ilmselgelt on see keeruline ralli ja palju juhtub, aga saime hakkama. Võtsime maksimumi,» lisas Tänak.

Tänaseks on Tänak Toyotaga kihutanud neli rallit. Ta on oma kaardilugeja Martin Järveojaga meeskonda kiiresti sulandunud. «Mõned inimesed on varasemast ajast tuttavad. Pole keeruline auto, millest aru saada, aga arendust on vaja palju teha, et pidevalt võidule sõita,» selgitas ta. «Üldiselt tahaks uskuda, et tulevikus on kõik võimalik, aga tuleb vaeva näha. Praegu on asi veidi toores,» lisas sõitja.