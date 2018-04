Võrkpalli otsepilt: kas Selver suudab koduväljakul Saaremaad ehmatada?

Saaremaa peatreener Urmas Tali sõnas seeria eel, et Credit24 Meistriliiga põhiturniiri võiduga tagatud koht otse poolfinaalis kulus marjaks ära. «See vahenädal tuli kasuks küll, mehed said taastuda ja oleme saanud rahulikult valmistuda,» sõnas Tali, kinnitades, et kõik mängijad on poolfinaalseeriaks rivis.