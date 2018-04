Ferrari mehaanik postitas pildi haiglavoodist, Räikkönen soovis head paranemist

Ferrari kasutab boksipeatuste puhul automaatset rohelise tule süsteemi, mis annab sõitjale lubava signaali, kui kõik rattad on tagasi auto küljes. Seekord ei suudetud soomlase autol aga vana rehviga ratast alt võttagi, mis võis anda süsteemile väära teate, et kõik on korras. Ferrari sai FIA-lt ka 50 000 dollarit trahvi, sest rikkus reeglit, mis paneb tiimile kohustuse auto boksist turvaliselt rajale lasta.