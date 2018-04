Tänaku konkurent naaseb MM-karusselli

«See on Breeni jaoks kindlasti frustreeriv,» ütles Loeb enne Mehhiko rallit. «Ta tegi Rootsis väga head tööd, kuid teisalt pole see asi minu otsustada. Citroen pakkus mulle kohta mõneks ralliks ning mul on kahju, et need rallid tema arvelt tulevad. Paraku on olukord selline,» lisas Loeb.