Liverpooli peatreener Barcelona väljakukkumisest: arvasin, et mulle tehti nalja

«Ma kõndisin trepist üles ja keegi ütles mulle,» sõnas Klopp pärast eilset üheväravalist võitu. «Ma tõesti arvasin, et see oli nali. Austan täielikult Romat – neil on suurepärane meeskond. Nad kaotasid Salahi ja jõudsid poolfinaali. See on üsna suur asi,» rääkis Klopp.