Eesti koondis sai teada EM-valiksarja vastased

Ajaloolises, juba 13. sajandist pärit peapiiskopi palees toimunud loosimisel tõmbas Norra rahvuskoondislane Lasse Balstad klaasanumast Eesti nimega palli ja see sattus neljandasse alagruppi. Samas olid juba ootamas mullune MM-pronks Sloveenia ning Läti ja Holland – mõlemale kaotati etsembris toimunud Riia-turniiril.

Patrail: võinuks paremini minna!

«Võinuks minna paremini, aga väga hull loos ka pole,» kommenteeris Eesti koondise võtmemängija Mait Patrail. «Mulle isiklikult meeldinuks rohkem 3. alagrupp, kus ootasid ees Makedoonia, Island ja Türgi. Ent tõsiasi on, et lihtsaid vastaseid või mänge polnuks oodata ühestki valikgrupist.»

Finaalturniirile pääseb esmakordselt ajaloos 24 meeskonda ning see peetakse Austrias, Norras ja Rootsis 2020. aasta jaanuaris. Ka kolm korraldajamaad on EM-ide ajaloos esmakordne. Lisaks võõrustajate triole pääses otse 24 hulka tänavune Euroopa meister Hispaania.

Ainus eesmärk saab olla edasipääs

MM-pronks Sloveeniat hindas Patrail väga tugevaks. «Sloveenid mängisid hiljuti EM-finaalturniirilgi huvitavat ja agressiivset käsipalli, ehkki jäid kaheksandaks. Holland on toonud sisse palju noort verd, mitmed mängijad siirdunud Bundesligasse, ent usun, et kui teeme oma töö õigesti, on Holland mängitav vastane, nagu Lätigi,» lisas TSV Hannover-Burgdorfi vasaksisemine.