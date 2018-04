Kes otsustab Loebi naasmise?

Loeb on teinud sel hooajal WRC-sarjas teinud kaasa neljast etapist kahel ning näidanud head kiirust. Tõsi, Mehhiko rallil pidi ta rehvipurunemise tõttu leppima viienda kohaga ning Korsika rallil sõitis ta juba teisel katsel kraavi. Rally 2 süsteemis rajale naastes sai aga prantslane kolm katsevõitu. «Võit või mitte, oleksin olnud esikohakonkurentsis ning see olnuks põnev,» rääkis Loeb WRC koduleheküljele.

Ka Citroëni tegevjuht kinnitas, et hooaja alguses tehti õiged valikud kui otsustati, et Craig Breen asub Loebiga autot jagama. Nii sündiski diil – Loeb osaleb kolmel, Breen kümnel rallil.

«Paljud inimesed küsisid, kas see oli ikka õige tegu. Arvan, et oleme näidanud, et kõik toimib.»

Nüüd siirdub Loeb aga tagasi rallikrossi MM-sarja ning naaseb WRC-radadele oktoobri lõpus Kataloonias. Kas prantslane võib aga siiski täielikult WRC-sarjaga liituda?

«See sõltub täielikult Sebastienist, tema valmisolekust ning sellest, mida ta teha tahab. Sebastienil on praegu kirjas kolm rallit. Need on tema kalendris sees,» sõnas Jackson.