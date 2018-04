Põlva Serviti jõudis emotsionaalse võiduga nelja-aastase vahe järel Balti liiga finaali

Peagi kasvatati edu veel ühe tabamuse võrra, ent siis lubati ukrainlastel teha 3:0 vahespurt. ZTR sai kaitse ja eriti just blokeeringud pidama ning kolm minutit enne vaheajavilet tõi Oleksandr Tilte seitsme-meetri joonelt tabloole 15:15 viigi, kuid Roman Aizatullovi tabamuse ja Henri Sillaste karistusviske järel näppas Serviti avapoolaja lõpuks 17:15 edu.

Musting sõnas, et kodupubliku ees oli mängijatel motivatsioon väga kõrgel. «Usun, et teisel poolajal pidevalt tehtud muudatused kaitseformatsioonis olid üks tänase edu aluseid. Nüüd tuleb homseks hästi taastuda ja minna pingevabalt mängima. Cocks ja SKA on mõlemad väga tugevad, minul isiklikult finaalivastase suhtes eelistust pole,» lisas Musting.