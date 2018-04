Manchester City on ühe mängu kaugusel meistritiitlist

Tänane võit tähendas, et City edestab ühe rohkem peetud kohtumise juures linnarivaal Unitedit 16 punktiga. Ehk teisisõnu: kui United pühapäeval West Bromwichile ei kaota, on City meister. Kindlasti on Manchesteri sinisel klubil aga tiitli kindlustamine iseenda kätes 22. aprillil, mil võõrustatakse Swanseat.